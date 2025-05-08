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The Guardian’dan dikkat çeken anket: 5 yıl içinde 3. Dünya Savaşı çıkabilir

The Guardian'dan dikkat çeken anket: 5 yıl içinde 3. Dünya Savaşı çıkabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 02:04
İngiliz gazetesi The Guardian, Orta Doğu ve Asya'da başlayan savaşların ardından yeni bir anket çalışması yaptı. Buna göre 6 ülke genelinde yapılan araştırmada 'Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir? sorusu soruldu. Ankette 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı sonucu çıkarken uzman isimler Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir önemli değerlendirmelerde bulundu.
The Guardian’dan dikkat çeken anket: 5 yıl içinde 3. Dünya Savaşı çıkabilir
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