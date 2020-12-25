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Teslim olan PKK'lıdan HDP itirafı: Çocukların kafalarını yıkıyorlar
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2015 yılında kandırılarak PKK tarafından dağa kaçırılan terörist, ailesini evlat nöbetinde görmesinin ardından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, , örgütün bilinmeyenlerini A Haber'e anlattı.
Örgütün gerçek yüzüyle tanışan bir terörist daha teslim oldu. Küçük yaşta kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçarak PKK'nın pençesinden kurtuldu.
Teslim olan terörist, örgüt içinde yaşanılan tüm gerçekleri A Haber'e anlattı. Terör örgütü PKK'nın küçük çocukları nasıl ağına düşürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.