Gücün zirvesinde kibir değil tevazu, intikam değil merhamet kazandı: İşte Mekke'nin fethindeki eşsiz zafer ahlakı!

Mekke'nin fethi, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğup büyüdüğü şehre yaklaşık 10 bin kişilik İslam ordusuyla dönüşüyle tarihe geçti. Ancak bu tarihi zafer yalnızca bir şehrin fethi değil, tevazu, adalet ve merhametin öne çıktığı bir fetih anlayışının da simgesi oldu. Nasr Suresi'nin mesajını değerlendiren İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer ve Vaiz Hüseyin Taşdemir, fetih sonrası ilan edilen genel af, “Bugün size kınama yok” mesajı ve zafer karşısında korunan tevazunun asırlara uzanan anlamını A Haber ekranlarında anlattı.