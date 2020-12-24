İtirafçı olan PKK'lı teröristlerden A Haber'e flaş açıklamalar! "HDP'liler çocukları kandırıyor"

İtirafçı olan PKK’lı terörist A Haber’e konuştu. Örgütün iç yüzünü tüm detayları ile deşifre eden terörist, HDP ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. PKK’nın bittiğini dile getiren itirafçı, “Terör örgütü eve gitmek isteyenleri gizlice öldürdü. Ailesine kavuşmak isteyenleri korkuttular” dedi. HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu açıkça ifade eden itirafçı, örgüt içindeki mide bulandıran uygulamaları tek tek A Haber’e anlattı. İşte o röportaj…

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