Terörsüz Türkiye süreci | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6. toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. Bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı tam manasıyla huzurun esenliğin ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi siyasetin üzerine düşün sorumluluğu yerine getirmesi amacıyla komisyon kurulmuş ve çalışmalarını yürütmektedir. Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN