27 Ağustos 2025, Çarşamba
Terörsüz Türkiye süreci | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6. toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. Bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı tam manasıyla huzurun esenliğin ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi siyasetin üzerine düşün sorumluluğu yerine getirmesi amacıyla komisyon kurulmuş ve çalışmalarını yürütmektedir. Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız.” dedi.