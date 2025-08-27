Terörsüz Türkiye süreci | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır

27 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 15:09
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6. toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. Bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı tam manasıyla huzurun esenliğin ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi siyasetin üzerine düşün sorumluluğu yerine getirmesi amacıyla komisyon kurulmuş ve çalışmalarını yürütmektedir. Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız.” dedi.
