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Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı? Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı?

Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı? Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 16:54
Güncelleme:10.05.2025 16:54
Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü kongresini topladı artık gözler silahların bırakılacağı tarihte. Tarih boyunca birçok terör örgütü ya devletlerle anlaşma yoluyla ya da iç dinamiklerin değişmesi sonucu silahlı bıraktı. A Haber Araştırma Planlama Servisimiz dünyada silah bırakan terör örgütlerini ve süreçlerin nasıl geliştiğini anlatan bir belgesel hazırladı.
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Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı? Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı?
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