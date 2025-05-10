10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı? Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı?
Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü kongresini topladı artık gözler silahların bırakılacağı tarihte. Tarih boyunca birçok terör örgütü ya devletlerle anlaşma yoluyla ya da iç dinamiklerin değişmesi sonucu silahlı bıraktı. A Haber Araştırma Planlama Servisimiz dünyada silah bırakan terör örgütlerini ve süreçlerin nasıl geliştiğini anlatan bir belgesel hazırladı.