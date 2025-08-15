15 Ağustos 2025, Cuma
Terörsüz Türkiye süreci! Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta
Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7 saat süren 3'üncü toplantısında hayata geçirilmesi gereken yasal düzenlemelere ilişkin öneriler ele alındı. Komisyon, 19 Ağustos'ta yapacağı 4. toplantıda şehit aileleri ile gazileri dinleyecek. Bir gün sonra da barış annelerinin dinlenmesi planlanıyor.