Terörsüz Türkiye süreci! Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos'ta
Terörsüz Türkiye süreci! Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta

Terörsüz Türkiye süreci! Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 08:48
Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7 saat süren 3'üncü toplantısında hayata geçirilmesi gereken yasal düzenlemelere ilişkin öneriler ele alındı. Komisyon, 19 Ağustos'ta yapacağı 4. toplantıda şehit aileleri ile gazileri dinleyecek. Bir gün sonra da barış annelerinin dinlenmesi planlanıyor.
