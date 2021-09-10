10 Eylül 2021, Cuma
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Terörle mücadelede başarı nasıl sağlandı? Terör örgütünü bitme noktasına getiren 6 neden
Terörle mücadelede örgüte darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Her gün yeni rakamlar açıklanıyor. Mücadelede başarının ayrıntılarını A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
TERÖRÜ BİTME NOKTASINA GETİREN 6 NEDEN
*Siyasi kararlılık
*Eşgüdüm (TSK, Jandarma – MİT)
*Yerli silahlar (TİHA, SİHA, Atak Helikopteri, MPT-76, Kirpi, Göktürk-2 uydusu)
*Profesyonel askerlik
*15 Temmuz sonrası TSK – Jandarma ve MİT'teki yeni yapı
*Halk desteği
GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: OTONOM SİLAHLAR
1 Ocak'tan bu yana 1902 PKK/YPG'li öldürüldü.
2021 TERÖR BİLANÇOSU