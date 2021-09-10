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Terörle mücadelede başarı nasıl sağlandı? Terör örgütünü bitme noktasına getiren 6 neden

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 16:43
Terörle mücadelede örgüte darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Her gün yeni rakamlar açıklanıyor. Mücadelede başarının ayrıntılarını A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

TERÖRÜ BİTME NOKTASINA GETİREN 6 NEDEN

*Siyasi kararlılık

*Eşgüdüm (TSK, Jandarma – MİT)

*Yerli silahlar (TİHA, SİHA, Atak Helikopteri, MPT-76, Kirpi, Göktürk-2 uydusu)

*Profesyonel askerlik

*15 Temmuz sonrası TSK – Jandarma ve MİT'teki yeni yapı

*Halk desteği

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: OTONOM SİLAHLAR

1 Ocak'tan bu yana 1902 PKK/YPG'li öldürüldü.

2021 TERÖR BİLANÇOSU

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