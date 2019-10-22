Teröristlerin hain planını jandarma bozdu

Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin düzenlediği operasyonda Barış Pınarı Harekatını sekteye uğratmak için Şanlıurfa’da 19 kilo 500 gram patlayıcı ile metropol eylemi yapmayı planlayan ve aralarında PKK’nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK-YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod isimli toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.