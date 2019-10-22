BİZE ULAŞIN
22.10.2019
Teröristlerin hain planını jandarma bozdu
Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin düzenlediği operasyonda Barış Pınarı Harekatını sekteye uğratmak için Şanlıurfa’da 19 kilo 500 gram patlayıcı ile metropol eylemi yapmayı planlayan ve aralarında PKK’nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK-YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod isimli toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.