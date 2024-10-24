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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesi gömülüyor! Stadyumda

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesi gömülüyor! Stadyumda "tekbir yasaklı" tören

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:02
FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde yaşanan kaos zirve yaparken elebaşının cesedi Pensilvanya'daki çiftliğine gömülüyor. Teröristbaşının cesedi VIP cenaze aracıyla stadyuma getirildi. "Tekbir yasağı" getirilen stadyumdaki törende cenazeye QR sistemiyle giriş yapıldı. Kaosun tavan yaptığı örgüt, cenazede birlik görüntüsü vermeyi amaçlarken elebaşları cenazede yer alan isimlere “Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin” mesajını gönderdi. İşte detaylar...
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