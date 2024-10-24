24 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesi gömülüyor! Stadyumda "tekbir yasaklı" tören
FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde yaşanan kaos zirve yaparken elebaşının cesedi Pensilvanya'daki çiftliğine gömülüyor. Teröristbaşının cesedi VIP cenaze aracıyla stadyuma getirildi. "Tekbir yasağı" getirilen stadyumdaki törende cenazeye QR sistemiyle giriş yapıldı. Kaosun tavan yaptığı örgüt, cenazede birlik görüntüsü vermeyi amaçlarken elebaşları cenazede yer alan isimlere “Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin” mesajını gönderdi. İşte detaylar...