25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

Terörist Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek? Mesut Hakkı Caşın anlattı |Video

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Skandal olayla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı. Caşın, kırmızı bülten sürecininse nasıl işleyeceği konusuna dair detayları anlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Art arda yaşanan bu skandal olaylarlar ilgili A Haber canlı yayınında bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, çarpıcı açıklamalarda bulundu;

"Türkiye Şahin Cilo ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuş. Öbür taraftan da 1979'da ABD ile bizim imzaladığımız suçluların geri iadesi anlaşması ile iadesi gerekir. Peki Türkiye ne yapacak? Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu şahsın iadesini istediği gibi, eğer bu şahıs ABD'ye gidiyorsa ikili anlaşmalar gereği iade edilmesi gerekiyor. ABD bu şahsı kahramanlaştırmaya çalışıyor. Dünyaya kabul ettirilmek isteniyor. Siyasi meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Bu daha tehlikeli çünkü arkasında hukuki biz zemin oluşturmakta" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek?
Kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek?
Terörist Şahin Cilo'nun kanlı sicili
Terörist Şahin Cilo'nun kanlı sicili
İstanbul'da sanayilerde çakar telaşı! Son tarih 1 Kasım
İstanbul'da sanayilerde çakar telaşı! Son tarih 1 Kasım
CHP’de çifte standart! ‘YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
CHP’de çifte standart! ‘YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
Tel Abyad'dan son görüntüler
Tel Abyad'dan son görüntüler
Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe
YPG'nin elebaşı Şahin Cilo kimdir? İşte kirli sicili...
YPG'nin elebaşı Şahin Cilo kimdir? İşte kirli sicili...
FETÖ elebaşının yeğeni sahte kimlikle yakalandı
FETÖ elebaşının ye��eni sahte kimlikle yakalandı
Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı
Erdoğan'dan Fransız dergisine suç duyurusu
Erdoğan'dan Fransız dergisine suç duyurusu
TSK Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor
TSK Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor
Akar'dan NATO toplantısında asker selamı
Akar'dan NATO toplantısında asker selamı
Daha Fazla Video Göster