Terörist Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek? Mesut Hakkı Caşın anlattı |Video

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Skandal olayla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı. Caşın, kırmızı bülten sürecininse nasıl işleyeceği konusuna dair detayları anlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Art arda yaşanan bu skandal olaylarlar ilgili A Haber canlı yayınında bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, çarpıcı açıklamalarda bulundu;

"Türkiye Şahin Cilo ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuş. Öbür taraftan da 1979'da ABD ile bizim imzaladığımız suçluların geri iadesi anlaşması ile iadesi gerekir. Peki Türkiye ne yapacak? Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu şahsın iadesini istediği gibi, eğer bu şahıs ABD'ye gidiyorsa ikili anlaşmalar gereği iade edilmesi gerekiyor. ABD bu şahsı kahramanlaştırmaya çalışıyor. Dünyaya kabul ettirilmek isteniyor. Siyasi meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Bu daha tehlikeli çünkü arkasında hukuki biz zemin oluşturmakta" dedi.