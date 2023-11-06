06 Kasım 2023, Pazartesi
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Terörist İsrail’in destekçisi ABD’ye hak ettiği muamele! Dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı… Antony Blinken neye uğradığını şaşırdı
ABD, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliama arka çıkarken, Filistin'de yaşanan insanlık dramına ise sessiz kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 aylık süreçte 3 kez İsrail'i ziyaret etti. Bu gece yarısı Türkiye'ye gelen Blinken, ziyareti sırasında şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında sadece vali yardımcısı tarafından karşılanan Blinken'in yüzü asıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde de Fidan'ın yaptığı hamle ile adeta şoka girdi. İkilinin görüşmesinde masada bulunan Mescid-i Aksa detayı da dikkat çekti. Ankara ABD'ye ne mesaj verdi? Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber'de değerlendirdi.