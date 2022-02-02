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Teröre “Kış Kartalı” harekatı! Neden yapıldı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 08:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı sınır ötesine Kış kartalı adıyla hava harekatı düzenledi. Suriye ve Irak'taki terör hedefleri aynı anda vuruldu. Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvaları imha edildi. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'ye aynı anda düzenlenen operasyon nasıl okunmalı? İlerleyen süreçte Sincar'a kara harekatı gündemde olur mu? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de değerlendirdi.
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