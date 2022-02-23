Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Ukrayna üzerinden jeopolitik bir oyun oynanıyor | Flaş Çin ve Türkiye detayı...

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rusya Ukrayna üzerinden neler yapmak istiyor sorusunu yanıtladı. Ağar, “Özellikle Batı dünyasının krize göstermiş olduğu tepki son derece şüphe çekiyor.” dedi. Ağar Ukrayna üzerinden jeopolitik bir oyun oynanıyor ifadelerini kullanarak Çin ve Türkiye üzerinden çok çarpıcı bir okuma yaptı. İşte SON DAKİKA haberinin detayları...

A Haber'e flaş açıklamlarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Özellikle batı dünyasının krize göstermiş olduğu tepki son derece şüphe çekiyor. Normalde biz meseleyi değerlendirirken böylesine aktif hale geçmiş olan bir yığınağın durdurulması ekonomik yaptırımlarla olmaz. Buna dair bir takım yani stratejiler geliştirişiniz buna bağlı aktif ve pasif tedbirler sahada kendisini gösterir." dedi.

"PUTİN KITA AVRUPA'SINA YANİ 40 TRİLYON DOLARA KAFA TUTUYOR

Ağar, "Putin bir cümle kuruyor. 'Evet diyor ben kabul ediyorum... Batı dünyası NATO benden güçlü' diyor. Şimdi sonuçta bakıldığında 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomik gücü olan Rusya, 21 trilyon dolarlık ekonomik gücü olan ABD ile ve bir o kadar gücü olan kıta Avrupa'sına yani 40 trilyon dolara kafa tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Abdullah Ağar cümlelerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi böyle olunca bir temel fotoğraf ortaya çıkıyor. Ekonomik anlamda bir devle bir küçüğün mücadelesi. ABD ve İngiltere neden bu şekilde Putin'in kişisel özelilerinde analiz etmiş, bir temel profilde Putin'i ve Rusya'yı sürekli tahrik ediyor, hakir görüyorlar, aşağılıyorlar? Ve neticesinde askeri anlamdaki kriz düşeceğine yükseliyor? Neden böyle davranıyorlar? Neden Rusya'yı Ukrayna'nın üzerine çekiyorlar? Bu birinci görüntü. İkinci görüntü ise normalde askeri bir harekat icra edilecekken bunu engellemenin yolu askeri bir caydırıcık üretmektir. Ekonomik bir caydırıcılık üretmek değildir.

"JEOPOLİTİK BİR OYUN OYNANIYOR"

Bence burada (Ukrayna üzerinden) bir oyun oynuyorlar. Jeopolitik oyundan kastım da bu. Ukrayna'nın bir vekil alana, vekil devlet, orduya dönüştürüldüğü oyun oynanmakta. Ukrayna'yı bilerek ve isteyerek bir harekat alanına çevirme eğilimi var. Burada çeşitli maksatlar kendisini gösteriyor. Gevşeyen Batı'nın bağlarını sıkılaştırmak. Şimdi Ukrayna üzerinden Avrupa'nın üzerinden ısıtıldığını görüyoruz. Bu ısıtma harekatı kimin için? Şimdi akla Almanya ve Fransa geliyor. Yani kendi başlarına insiyatif üretme çabasında oldukları için.

AĞAR'DAN UKRAYNA OLAYI ÜZERİNDEN "TÜRKİYE" OKUMASI

Ama buna bir de Türkiye'yi katabiliriz çok rahatlıkla. Çünkü Türkiye'de özellikle müttefikleri tarafından ihanete uğradığından beri bir denge siyaseti ve stratejisi üretme eğilimi içerisinde… Bu kim? NATO'nun güney doğu kanadı. Türkiye onlar için aynı zamanda bir cephe ülkesi. Cephe ülkesinin onlara karşı farklı bir refleks üretmesi. Şimdi bu noktada Türkiye'ye karşı da bir siyaset üretmekte olduklarını öngörebiliriz.

RUSYA'YA "ÇİN" BASKISI

Çin ile oynanmakta olan küresel koltuk kavgasının bir adımıyla karşı karşıyayız. Rusya'ya şunu yapıyorlar; "Ya biat edeceksin ya zayıflayacaksın, parçalanacaksın ya da pozisyonunu netleştireceksin." Bu son derece önemli. Rusya'nın pozisyonu Çin ile yapılacak mücadelede netleşmeli buna dair bir fotoğraf var. Bunda Ukrayna'nın derinliklerine çekerek Rusya üzerindeki bu flu fotoğrafı netleştirmek maksadındalar diye düşünüyorum.