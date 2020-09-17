A Haber'e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “PKK’lı Ali Haydar Kaytan İHA’lar tarafından öldürüldü” dedi. “PKK’nın gizlediği başka ölümler var mı?” sorusuna ise Ağar, “PKK etkisizleştirilen önemli isimleri saklıyor” açıklamasını yaptı. Ağar ayrıca, “Örgüt içinde güç ve iktidar kavgası başlayabilir” cümlelerine yer verdi. Ali Haydar Kaytan'ın ölümü için Ağar, “Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra en önemli olay” mesajını verdi.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın en yakınındaki isimlerden örgütün sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan kayıplara karıştığı ileri sürüldü.

Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı, görüntü de vermediği belirtildi. Bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü iddia ediliyor.

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.



TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat... Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.



Hâlihazırda PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi.



PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.



Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumluydu.



12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.



Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.



Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.