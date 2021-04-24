ABD Başkanı Joe Biden skandal bir açıklamayla 1915 olayları soykırım “olarak” ilan etti. Öte yandan da dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" başlattı. Bu gelişmeler sonrası A Haber’de son durum masaya yatırıldı. Gündem Özel canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar “24 Nisan’la ilgili cevap 23 Nisan’da verildi” yorumunda bulundu. Öte yandan A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" çerçevesinde ilk yerli kargo İHA’sı Albatros’un ilk kez TSK tarafından kullanıldığını duyurdu. Ulak, "Albatros üzerinde patlayıcı da taşıyabiliyor." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın değerlendirmeleri şöyle;

"PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONU" AÇIKLAMASI

"Bu daha önceden planlanmış harekâttır. Ama değişik nedenlerle ertelendi. Harekâtın planları ver birlikleri hazırdı. Yani düğmeye basıldığı an bu başlardı. Aslında bu harekat 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminden sonra başlayan ilk Irak eksenli harekat. Hakkâri Uzundere ve Güvendağı Hisardağı hattında yapılan bir harekat vardı. O harekâtın davamı olarak kendisini gösteriyor.

"24 NİSAN'LA İLGİLİ CEVAP 23 NİSAN'DA VERİLDİ"

Türkiye'den karasal anlamada ileri doğru yanaşmak bağlamında. O harekat 30 Ağustos'ta başlamıştı. Bu harekat ise 23 Nisan'da başladı. Yani 24 Nisan'la ilgili cevap 23 Nisan'da verildi. Böyle çok güzel bir anlamı var.

"SON DERECE ANLAMLI"

Yani bir mili günde bu Ermeniler, PKK'lılar, FETÖ, DEAŞ üzerinden Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmaya çalışılan bu ihtiraslı etkilere karşı verilen son derece önemli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da Türkiye'deki farklı eksenleri tek yürek-tek bilek-tek millet anlayışı çerçevesinde bir milli günde yapılmasını son derece anlamlı buluyorum."

TSK İLK KEZ KULLANDI! ALBATROS DETAYI

Öte yandan A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" çerçevesinde ilk yerli kargo İHA'sı Albatros'un ilk kez TSK tarafından kullanıldığını duyurdu. Ulak, "Albatros üzerinde patlayıcı da taşıyabiliyor." dedi.

ALBATROS'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin kargo taşımacılığında kullanmak için ASELSAN ve ALTINAY Savunma Teknolojileri iş birliği ile DASAL tarafından geliştirilen Albatros, yük kapasitesi 50 kilogram ve bu yük ile toplamda 25 m/s yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Saatte 90 kilometre kadar hıza ulaşmayı başaran ilk yerli kargo İHA'sı olarak kayda geçti.

50 kilogram, 100 kilogram ve 150 kilogram yük taşıyan versiyonları var.

Kargo İHA'su şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere savunma görevlerinin tamamında kullanılması üzere geliştirildi.

Yangın, deprem ve lojistik gibi kritik alanlarda görev alması beklenen yerli aracın faydalı yük kapasitesi 50 kilogram ve bu yük ile toplamda 40 dakika havada kalabilen aracın, 40 kilometrelik bir menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre otonom uçuş kabiliyeti bulanan Albatros'un 50 kilogram faydalı yüke ek olarak bu yıl içinde 150 kilogramlık faydalı yük taşıyabilen versiyonun test çalışmaları yapılacak.



