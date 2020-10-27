Terör saldırısının zamanlaması neye işaret? Yine aynı yöntem mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... ABD ve Fransa büyükelçiliklerinin uyarısından sonra Hatay'da meydana gelen terör saldırısının zamanlamasını neye işaret ediyor? Bu bir tesadüf mü yoksa bize başka bir şey mi anlatıyor? Eğer bu terör saldırısı bazı devletler tarafından organize edildiyse, hedef nedir? Azerbaycan mı, Doğu Akdeniz mi, Kıbrıs seçimleri mi, S-400 mü, ya da hepsi mi? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... ABD ve Fransa büyükelçiliklerinin uyarısından sonra Hatay'da meydana gelen terör saldırısının zamanlamasını neye işaret ediyor? Bu bir tesadüf mü yoksa bize başka bir şey mi anlatıyor? Eğer bu terör saldırısı bazı devletler tarafından organize edildiyse, hedef nedir? Azerbaycan mı, Doğu Akdeniz mi, Kıbrıs seçimleri mi, S-400 mü, ya da hepsi mi? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.