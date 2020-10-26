Hatay Valisi İskenderun'daki patlamanın ardından önemli açıklamalarda bulundu

Hatay Valisi, İskenderun'da meydana gelen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hatay Valisi Doğan'ın açıklamalarından derlenenler;

22 Ağustos'ta güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan operayonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. 18 Ekim'deki operasyonda ise 4 terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim'de bir teröristi sağ bir terörist ise ölü olarak ele geçirdik. Sağ olarak yakaladığımı terörist, gri kategoride aranan HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik'tir. O da bugün tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yaptığı çalışmada, 4 kişilik grubun 2 parti halinde biri 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotorla Münbiç'ten kalkarak Amanos Dağı'na indiğini tespit ettik. 1'ini etkisiz hale getirdik, 1'ini canlı yakaladık. Sabah saat 11 sularında teröristlerin bulunduğu bölgeler hava unsurlarıyla vuruldu. Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist, ekiplerimizin sıkıştırması karşısında kaçmaya başladılar. Kovalamacada aracından inen bir terörist etkisiz hale getirildi. Kendisini de o ara patlatmıştır. Diğer terörist de ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şuan itibarıyla Amanos'ta terörist kalmamıştır.

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