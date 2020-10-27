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Başkan Erdoğan’dan Hatay açıklaması: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen ülke değildir

"’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Başkan Erdoğan’dan Hatay açıklaması: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen ülke değildir

Terör örgütü PKK ve destekçilerinin Hatay'da yapmayı planladığı kalleş saldırı boşa çıktı.

Başkan Erdoğan’dan Hataydaki saldırıya ilişkin açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HATAY'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu önemli gelişme sonrası Twitter'dan düşüncelerini paylaşan Başkan Erdoğan, "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun." ifadelerine yer verdi.



"TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN ÜLKE DEĞİLDİR"

Başkan Erdoğan'ın mesajında en öne çıkanı ise "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde oldu.

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