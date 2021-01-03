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Terör örgütüne ağır darbe! 5 terörist mühimmatıyla etkisiz hale getirildi

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Giriş: 03.01.2021 15:08
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.

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