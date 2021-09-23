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Terör örgütünde büyük çözülme | İkna yoluyla teslim olan terörist ailesi ile buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.09.2021 15:37
Güncelleme:23.09.2021 15:43
A.G. İsimli bir kadın terörist, içişleri bakanlığının ikna çalışmaları sonucu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucu, 1999 yılından beri terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren A.G, kaçarak 19 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan A.G, işlemlerinin sürdüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kız kardeşi ile buluşturuldu.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygulu anlar yaşandı.

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