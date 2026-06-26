Şile Belediyesi'ne 3. dalga: 16 gözaltı

İstanbul'da belediyelere yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, rüşvet çarkıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 ilde 21 adrese düzenlenen baskınlarla suç şebekesinin kirli işleri bir kez daha deşifre edildi.