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28.09.2019
Terör örgütü PYD yandaşları CHP konferansında! |Video
CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holms, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.
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