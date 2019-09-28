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28.09.2019

Terör örgütü PYD yandaşları CHP konferansında! |Video

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holms, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.

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