20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör örgütü PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı! 4 roket boş alana isabet etti

Terör örgütü PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı! 4 roket boş alana isabet etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 22:37
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin boş alana isabet ettiği bildirildi. Alanda geniş çaplı inceleme başlatıldı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel bölgedeki son durumu paylaştı. İşte detaylar...
PKK/YPG’den Gaziantep’e roket saldırısı
PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı
ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi
"ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi"
Pençe-Kılıç’tan yeni görüntü
Pençe-Kılıç'tan yeni görüntü
TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Kilis’te sınır kapısına roketli saldırı
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı
Pençe-Kılıç’ta dikkat çeken sayı
Pençe-Kılıç'ta dikkat çeken sayı
Kilis’te sınır kapısına roketli saldırı
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı
Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı
Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı
TSK’nın hava harekatı HDP’de paniğe neden oldu
TSK'nın hava harekatı HDP'de paniğe neden oldu
89 terör hedefi imha edildi!
89 terör hedefi imha edildi!
Pençe-Kılıç Harekatı’nın hedefleri ne?
Pençe-Kılıç Harekatı'nın hedefleri ne?
Daha Fazla Video Göster