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06.12.2019

Terör örgütü PKK'nın bir yalanı daha ortaya çıktı

İstihbarat birimleri terör örgütü PKK’nın bir yalanını daha ortaya çıkardı. PKK’nın siyasi uzantısı HDP tarafından 2014 yılında kandırılarak dağa çıkarılan Ayşe Baykal ile ilgili olarak PKK, “2018’de karakol saldırısında öldü cenazesini devlet kaybetti” şeklinde bir iddia ileri sürdü. Ancak gerçek ortaya çıktı. Baykal’ın 2017’de Haftanin kampında öldürüldüğü ortaya çıktı.

PKK terör örgütünün bir yalanı daha ortaya çıktı. 2014 yılında HDP'liler tarafından dağa çıkarılarak Kandil'e yollanan üniversite mezunu Ayşe Baykal'la ilgili örgüt '1 Ocak 2018'de Şırnak'ta karakol saldırısında öldü, devlet cenazesini kaybetti' dedi. HDP'li vekillerin TBMM gündemine taşıdığı Ayşe Baykal'ın Kuzey Irak'taki Haftanin kampında 2017'de öldüğü belirlendi.


İstanbul Üniversitesi Felsefe öğretmenliğinden mezun olan Ayşe Baykal 2014 yılında HDP'liler tarafından kandırılıp, dağa götürüldü. Ayşe Baykal'ın ailesi kızlarından uzun süre haber alamadı. Örgütün Kandil'deki elebaşları (Zozan Cudi) kod adını verdikleri Ayşe Baykal'ın ailesine haber yollayıp kızlarının 1 Ocak 2018'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde karakola yapılan saldırı sırasında öldüğünü söyleyip, Ayşe'nin ölümünü kendi yayın organlarında ilan ettiler. İstanbul'da yaşayan Baykal ailesi kızlarının cenazesine ulaşamazken, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran soru önergesi ile konuyu Meclise taşıyıp 'Ayşe Baykal'ın cenazesi nerede' diye sordu.

KUZEY IRAK'TA ÖLDÜ


İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, Şırnak'ın Uludere ilçesinde o tarihte öyle bir karakola saldırı olayının yaşanmadığını ve Ayşe Baykal'ın o saldırıda ölmediğini tespit etti. Teröristler arasındaki telsiz görüşmeleri ve teslim olan teröristlerin ifadelerine göre; Ayşe Baykal 2017'de Kuzey Irak'ta Haftanin kampında öldüğü ve kamp alanına gömüldüğü ortaya çıktı.

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