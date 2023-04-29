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Terör örgütü PKK’dan 7’li koalisyona yeni mesaj! Karayılan “Özerklik” dedi

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 09:47
HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yazılı açıklama ile resmileştirdi. Gözler bu kez Millet İttifakı’na destek mesajları veren terör örgütü PKK'ya çevrilmişti ki ele başlarından yeni bir açıklama geldi. Eli kanlı terörist Murat Karayılan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi ile birlikte Türkiye'ye özerlik getireceğiz" dedi. İşte detaylar…
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