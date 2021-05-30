Terör örgütlerine darbe! Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildiği belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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