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Terör örgütlerine darbe! Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

A Haber
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Giriş: 30.05.2021 12:27
Güncelleme:30.05.2021 12:39
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildiği belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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