09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör örgütlerine ağır darbe! Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine ağır darbe! Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 14:39
Güncelleme:09.09.2020 14:52
Son dakika haberi... Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

LİSTEYE İKİ ÇİZİK

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

YOK EDİLDİLER

Ayrıca Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine ağır darbe
Terör örgütlerine ağır darbe
Bir aile daha evladına kavuştu
Bir aile daha evladına kavuştu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
Mütercimler hakkında soruşturma
Mütercimler hakkında soruşturma
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
A Haber askeri araçları görüntüledi
A Haber askeri araçları görüntüledi
Daha Fazla Video Göster