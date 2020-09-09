Son dakika haberi... Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

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Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.