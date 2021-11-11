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Terör elebaşı Abdi Şahin’den CHP’ye özel davet! Bu teşekkür ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 10:47
Güncelleme:11.11.2021 11:16
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkeresine “Hayır” diyen CHP’ye PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’den (Mazlum Kobani) özel teşekkür geldi. Terörün kökünün kazınması için Meclis’e gelen tezkereye karşı çıkan CHP’nin adımını 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist Abdi Şahin, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi. Bu ne anlama geliyor? CHP’nin amacı ne, Türkiye üzerinde neyi hedefliyorlar? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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