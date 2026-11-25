Lukaşenko, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek istiyor! Ukrayna liderinden Moskova çağrısına karşı teklif

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirme teklifinde bulundu. Lukaşenko, Zelenski'ye "Uçağa atlayalım, birlikte Moskova'ya gidelim." çağrısı yaptı. Ukrayna lideri ise bu teklife "Onlar Kiev'e gelsin." sözleriyle yanıt verdi.