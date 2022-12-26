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Terör bumerangı AVRUPA'yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 12:18
Güncelleme:26.12.2022 12:44
Son dakika haberi... PKK yandaşları Avrupa sokaklarını karıştırdı. Avrupa desteklediği teröristler tarafından yağmalanıyor. Terör örgütü PKK destekçileri, başta Fransa olmak üzere İngiltere ve Yunanistan'da da polisle çatıştı. Saldırıdan sonra PKK Fransa'da faaliyet gösterebilecek mi? Avrupa PKK gerçeğini gördü mü? Terör örgütlerine kol kanat geren Avrupa bundan vazgeçecek mi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Terör bumerangı AVRUPAyı vurdu TERÖR BUMERANGI AVRUPA'YI VURDU

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