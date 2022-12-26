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Haberler Galeri Terör bumerangı AVRUPA'yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Terör bumerangı AVRUPA'yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Son dakika haberi... PKK yandaşları Avrupa sokaklarını karıştırdı. Avrupa desteklediği teröristler tarafından yağmalanıyor. Terör örgütü PKK destekçileri, başta Fransa olmak üzere İngiltere ve Yunanistan'da da polisle çatıştı. Saldırıdan sonra PKK Fransa'da faaliyet gösterebilecek mi? Avrupa PKK gerçeğini gördü mü? Terör örgütlerine kol kanat geren Avrupa bundan vazgeçecek mi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:44
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Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını adeta yangın yerine çevirdi.

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Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Otomobilleri yaktı dükkanlara zarar verdi.

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Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

PKK'yı yıllardır koynunda besleyen ve yaşanan çatışmalar ile örgütün gerçek yüzüyle tanışan Fransa'ya Türkiye'den de tepkiler peşi sıra geldi.

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Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa'nın beslediği yılan kendisini sokmaya başladı, herkes artık terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir" dedi.

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Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu! PKK gerçeğini gördüler mi? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Fransa ve AB ülkelerine terör örgütü üzerinden ayar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı" diyerek gösterdi tepkisini.