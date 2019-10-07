BİZE ULAŞIN
07.10.2019
Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini anlatırken özellikle annesinin vefatından sonra Ahmet Kaya'nın şarkısıyla daha da duygulandığını şu sözlerle ifade etmişti: Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.