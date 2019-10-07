Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini anlatırken özellikle annesinin vefatından sonra Ahmet Kaya'nın şarkısıyla daha da duygulandığını şu sözlerle ifade etmişti: Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım…