Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık mesaj: Arınma yapacağım diye benden korkuyorlar

Tarihi bir kriz süreci yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayın programında mutlak butlan kararını önceden bilip bilmediği yönündeki soruya "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım?" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca partide arınma yapacağı için kendisinden korktuklarını söyledi. Net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Kirlileri arındıracağım. Bu millete söz verdim. Bu partinin ahlaki üstünlüğünü koruyacağım. Öyle para pul işine girenlerin bu partide yeri yoktur." dedi. Öte yandan Genel Başkan kurultay için de tarih verdi. Uzmanlar A Haber'de yorumladı.