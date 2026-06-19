Ortadoğu'da kartlar yeniden karılıyor: Trump ve Pezeşkiyan imzayı attı, İsrail’in büyük oyunu çöktü!

Dünya nefesini tuttu, 'pamuk ipliğine' bağlı dengeler ateş hattında adeta bir varoluş mücadelesi veriyor. Donald Trump Versailles’da, Mesud Pezeşkiyan ise Tahran’da imzaları atarken, bölgeyi kana bulamak isteyen kirli planlar bir kez daha deşifre oldu. İsrail’in tüm engelleme çabalarına ve provokasyonlarına rağmen Lübnan sınırında silahlar susma noktasına gelirken, Washington ve Tel Aviv hattında ipler kopma noktasına geldi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 'Amerika-İsrail savaşı başladı' diyerek yüzyılın en büyük hesaplaşmasının şifrelerini A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.