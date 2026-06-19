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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Trump ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde Çin'e yeniden gitmeyi planladığını duyurdu.

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