İYİ Partili vekil "polisim" yalanıyla dolandırıldı: "FETÖ operasyonu" yalanıyla 10 kilo altın çaldılar

Siyaset kulisleri bu şok edici dolandırıcılık haberiyle çalkalanıyor! Kendisini polis olarak tanıtan şahıslar, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı hedef aldı. "FETÖ operasyonunda adınız geçiyor" yalanıyla tuzağa düşürülen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altınını ve milyonlarca lirasını dolandırıcılara elleriyle teslim etti. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, film sahnelerini aratmayan o vurgunun perde arkasını ve İstanbul'da son bulan nefes kesen operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.