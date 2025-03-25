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Tenzile Erdoğan anısına | PORTRE

Tenzile Erdoğan anısına | PORTRE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 09:36
Dün ne yazık ki Saraçhane'de yaşanan o olaylar sırasında Başkan Erdoğan'ın ailesi ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf edildi. Bir anneye yönelik söylenen o sözler kabul edilebilir ya da siyaseten de karşılığı olabilecek bir durum değil... Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı 7 Ekim 2011'de ebediyete uğurladı. Cenazede gözyaşlarına engel olamamıştı... Biz de bir kez daha Tenzile Erdoğan ve Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm annelere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte Tenzile Erdoğan'ın portresi...
Tenzile Erdoğan anısına TENZİLE ERDOĞAN ANISINA

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Tenzile Erdoğan anısına | PORTRE
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