Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan anısına | PORTRE

"İNANDIĞI DAVADA MÜCADELESİNE DEVAM EDERDİ"

Tenzile Erdoğan kameraların önüne çok fazla çıkmadı. Çok az sayıda röportaj verdi. Onlardan birinde de 1980 öncesinde yaşananları anlatıyordu:

"O günlerin sıkıntısını anlatamam. Evimizin iki tarafı balkondu. Bir tarafa çıkarım, gır gır silah sesleri. Diğer tarafa çıkarım yine aynı. Her yerden kulakları sağır edercesine silah ve patlama sesleri. Nasıl dayanırsanız bu acıya. O kötü anarşi zamanları. Her gün bir şey duyuyorsunuz. Yüreğim ağzımda bekliyorum Tayyibimi. O günlerin sıkıntısı başka bir şeye benzemez. Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu. Her gün sanki ondan kötü bir haber gelecek sanırdım. Ama ona ne kadar 'gitme' desem de beni dinlemez, inandığı davada mücadelesine devam ederdi. Oğlum, o gün bugündür aynı koşturmacayla gidiyor."