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Teleferik faciasında 1 ölü, 7 yaralı! A Haber muhabiri son durumu anlattı

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Giriş: 12.04.2024 20:31
Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin henüz bilinmeyen bir sebeple düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.İşte olay yerinden son gelişmeler...
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