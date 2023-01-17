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Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü! 'Selamünaleyküm'ü hedef aldılar: "Yahudilerin sözüdür"

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Giriş: 17.01.2023 21:35
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında hapşırdı. Beraber program yaptığı Emre Kongar, "Çok yaşa" ifadelerini kullandı ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidara yüklendi. "Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. 'Selamünaleyküm'ün Yahudi dilinden gelme olduğunu savunan Yanardağ, "Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok." diye konuştu.
Tele 1’deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
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