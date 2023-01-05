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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan savunma sanayi hazımsızlığı! Kızılelma ve AKINCI TİHA'ya çirkin saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2023 14:26
Türkiye'nin gelişim için attığı her adımdan rahatsız olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu kez de dünyanın övgüler yağdırdığı Kızılelma'yı hedef aldı. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA, SİHA, TİHA ve ANKA gibi ürünler karşısında hazımsızlığını gizlemeyen Yanardağ, skandal sözler sarf etti. Kızılelma ve AKINCI TİHA'yı karalamaya çalışan Yanardağ, "5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde konuştu.
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