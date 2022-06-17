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Tel Rıfat neden önemli? Teröristler evlere bomba tuzaklıyor

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Giriş: 17.06.2022 09:35
YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ı 2016'da işgal etti. Yıllardır bölgedeki sivillere zulüm yapan teröristler, binlerce kişinin de göç etmesine neden oldu. Türkiye'nin olası harekatı teröristlere korku salarken topraklarından edilen Tel Rıfatlılar evlerine dönecekleri günü bekliyor.
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Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
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