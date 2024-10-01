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Tel Aviv'de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi

Tel Aviv'de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 21:07
Güncelleme:01.10.2024 21:08
Füzelerin ateşlenme talimatı, İran Dini Lideri Ali Hamaney verdi.
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Tel Aviv’de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi
Tel Aviv'de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi
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