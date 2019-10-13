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13.10.2019

Tel Abyadlı aileden Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatında 5. gün... Tel Abyad'da teröristlerden arındırıldı. Tel Abyadlı bir ailenin “Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad’ı aldı” haberini duyunca sevinç gözyaşlarına boğuldu Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini canlı yayında dile getirdi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, o ailenin duygularına ortak oldu.

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