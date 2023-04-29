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TEKNOFEST'te büyük coşku: Kızılelma İstanbul semalarında

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.04.2023 14:49
TEKNOFEST İstanbul kapsamında insansız savaş uçağı Kızılelma yeniden gökyüzüyle buluştu. Kızılelma'nın havalandığı anlar saniye saniye görüntülenirken, on binlerce kişi gösteriyi büyük bir heyecanla takip etti.
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