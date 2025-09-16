TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilere açıyor

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını buluşturacak. Yerli ve milli ürünlerin kurulumunun tamamlandığı festival alanında Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2 ve TB3 gibi ürünler sergilenecek. Hava gösterileri için SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve Atak helikopterleri de hazır. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, gençlerin geleceğine açılan bir kapı olan festivalin, ortak bir ruhun da inşa edildiği bir alan olduğunu vurguladı. Festival, her yaştan ziyaretçiye bilim, teknoloji ve inovasyon dolu unutulmaz bir deneyim sunacak. Ziyaretçilerden toplu taşıma ile gelmeleri ve online kayıt yaptırmaları istendi. 80 bin metrekarelik alanda hazırlıklar tüm hızıyla tamamlandı. TEKNOFEST, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıları ağırlamaya hazır.

