Tekirdağ- Çanakkale Otoyolu’nun son hali paramotor uçuşuyla görüntülendi: Gerçekten çok güzel olmuş

1915 Çanakkale Köprüsünü de kapsayan İstanbul’u Kuzey Ege’ye bağlayacak olan prestij projesinin Tekirdağ - Çanakkale otoyolu kesimi paramotor paraşüt ile görüntülendi. Paramotor pilotu, “1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılacak otoyol, gerçekten çok güzel olmuş.” dedi.

Bu yıl kullanıma açılması öngörülen Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve ardından Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje, paramotor paraşütü Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi.

2 SAATLİK UÇUŞTA KAYDA ALDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Yılmaz Özkaya, paramotorla 2 saatlik uçuş yaparak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun son durumunu kayıt altına aldı.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan, yamaç paraşütü ve paramotor pilotu aynı zamanda gazeteci Yılmaz Özkaya, Projenin 55 kilometrelik kısmını görüntüleyerek, "10 yılı aşkın süredir paramotorla uçuyorum. Uçtuğum bölgeleri ve oralardaki yatırımları, elimden geldiğince görüntülemeye çalışıyorum. Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu'nu da çalışmaların başladığı günden beri zaman zaman görüntüledim. Son olarak da açılışa hazır halini kayda aldım. Otoyolun, Gelibolu-Bolayır / Malkara-Ahievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümünün son durumunu, Çimpe Kalesi'nden kalkıp, Ahievren'e indiğim 2 saatlik uçuşla elimden geldiğince görüntüledim. 18 Mart 2022'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılacak otoyol, gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah, güzel yolculuklara vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.