TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? 4 yeni platform donanmaya neler katacak?

TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida, bugün Yalova'da düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek. Peki TCG Arif Ekmekçi’nin adı nereden geliyor? TCG Arif Ekmekçi’nin özelikleri neler? Merak edilen ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe verdi.

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