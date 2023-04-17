TCG Anadolu ziyaret açıldı! Vatandaş akın etti... A Haber'de muhalefete göndermeli tepki: Yanlış yere park etmişler! Ben olsam...

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sirkeci'de ziyarete açıldı. Ziyarete gelen vatandaşları yaşadıkları duyguları A Haber canlı yayınında anlattı. Bir vatandaş, "İçeri girerken besmeleyle girdim. Bu soğana da benzemez patatese de benzemez. Gelsin görsünler. Ona göre konuşsunlar. İnsan biraz utanır. Ben şahsen onların adına utandım. Aslında yanlış yere park etmişler ben olsaydım 5 gün Kadıköy’e, 5 gün Beşiktaş’a park edecektim gözleri görmeyen körler görürdü o zaman." ifadelerini kullandı. Diğer bir vatandaş ise "Heykel yapmıyoruz heykel. Heykel değil heykel. 80 yıl heykel yaptılar bu ülkede." dedi.

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